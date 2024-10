Offensive israélienne sur le camp de réfugiés de Jabalia

L’armée israélienne a annoncé, dimanche, avoir lancé une nouvelle offensive sur le camp de réfugiés de Jabalia, situé dans le nord de la bande de Gaza. Cette opération fait suite à des informations selon lesquelles le Hamas tenterait de reconstruire une « infrastructure terroriste » dans la région, selon les autorités militaires israéliennes.

Les troupes des 401e et 460e brigades de l’armée israélienne ont encerclé la zone et poursuivent actuellement leurs opérations sur le terrain, a précisé l’armée. L’offensive a ciblé « des dizaines de cibles militaires, y compris des entrepôts de munitions et des infrastructures souterraines », a ajouté la même source. Des blindés ont été déployés dans la zone, appuyés par des frappes aériennes pour appuyer les forces terrestres dans leur avancée.

Le camp de Jabalia, l’un des plus densément peuplés de Gaza, est le théâtre d’une escalade des combats alors que l’armée israélienne intensifie ses efforts pour neutraliser les installations du Hamas dans la bande de Gaza.

