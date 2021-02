Oueslati : « Régler les dettes avant le 21 ? Difficile mais pas impossible »

Le membre du comité provisoire du Club Africain, Zine El Abidine Oueslati, a déclaré, mercredi à IFM, que la famille clubiste va faire de son mieux pour qualifier les nouvelles recrues : « Il faut que les anciens responsables fassent la passation. Pour le moment, nous constatons qu’ils sont nonchalants. Nous avons besoin de tous les dossiers et des rapports moral et financier. Pour le moment, nous n’avons rien reçu. Nous comptons sur la deuxième tranche du sponsor qatari et d’une grosse collecte pour pouvoir payer les 12.6 millions de dinars à la FIFA avant le 21 février. Qualifier les nouvelles recrues ? La mission sera difficile mais pas impossible ».