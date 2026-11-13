Panne Microsoft : Outlook et Teams touchés depuis plus de 24 heures

Une défaillance d’une partie de l’infrastructure de serveurs de Microsoft perturbe depuis plus d’une journée la messagerie Outlook, Teams et d’autres outils du quotidien. Des problèmes ont été signalés dans 74 pays et territoires.

Que s’est-il passé ?

La panne a commencé jeudi après-midi, heure européenne, et n’était toujours pas totalement réglée vendredi matin. Microsoft assure qu’aucun signe de cyberattaque n’a été détecté, mais n’a pas encore trouvé la cause profonde de l’incident.

Selon Euronews, Outlook, Teams et Copilot ont d’abord été touchés jeudi soir. Depuis, la situation s’est plutôt aggravée. Les correctifs n’ont pas eu l’effet escompté : les serveurs relancés pendant la nuit sont retombés en panne dès que le trafic est revenu. Microsoft a reconnu que ses modifications « ne prenaient pas comme prévu » et, vendredi matin, ne faisait état que d’un « succès marginal ».

La liste des services concernés s’est aussi allongée. L’avis d’incident de Microsoft mentionne désormais SharePoint Online, utilisé pour partager des documents, et l’outil de sécurité Defender XDR. Les applications de gestion de tâches Planner et To Do ont également été signalées en panne.

Combien d’utilisateurs concernés ?

Impossible de le dire avec précision. Downdetector, qui s’appuie sur les signalements du public, a enregistré près de 140 000 problèmes pour Outlook seul, ce qui donne un ordre de grandeur plutôt qu’un décompte exact. Pour mémoire, Microsoft affirme que plus de 430 millions de personnes utilisent ses applications 365.

La carte de Downdetector montrait des utilisateurs touchés sur le continent américain, ainsi que dans certaines régions d’Europe, d’Asie et d’Afrique. Les conséquences vont bien au-delà de quelques courriels en retard. Au Royaume-Uni, par exemple, plusieurs cabinets de médecins généralistes ont demandé aux patients d’appeler pour toute question urgente, plutôt que de passer par le courriel ou les formulaires en ligne.

Source : Euronews