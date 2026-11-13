Météo en Tunisie : Légère baisse des températures ce vendredi

13-11-2026

Pour ce vendredi, le temps sera caractérisé par une légère baisse des températures. Les maximales seront comprises entre 25 et 30 °C, et autour de 22 °C dans certaines régions de l’Ouest.

Le ciel sera partiellement nuageux à très nuageux par endroits, notamment sur les régions côtières du Nord et l’extrême Sud, avec quelques pluies éparses.

Le vent soufflera de secteur ouest. Il sera fort près des côtes nord et dans le Sud, où des tourbillons de sable locaux sont possibles, et faible à modéré sur le reste du pays.

La mer sera houleuse au Nord et peu agitée à agitée sur les autres côtes.

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