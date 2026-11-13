Registre des entreprises : une mise en garde contre les faux

13-11-2026

Le Registre national des entreprises (RNE) tire la sonnette dâ€™alarme. Des documents et extraits du registre, falsifiÃ©s ou modifiÃ©s, circulent, et lâ€™organisme demande aux institutions et aux acteurs Ã©conomiques de sâ€™assurer de leur authenticitÃ© avant toute utilisation. Câ€™est ce quâ€™indique un communiquÃ© publiÃ© sur ses canaux officiels.

Deux moyens de vÃ©rification sont proposÃ©s. Le premier consiste Ã  scanner le code QR du document avec TunTrust, lâ€™application de lâ€™Agence nationale de certification Ã©lectronique (ANCE). Le second passe par le code dâ€™authentification inscrit en haut du document, Ã  saisir dans lâ€™espace dÃ©diÃ© du site officiel du RNE.

Le registre rappelle aussi que la falsification de ses documents expose son auteur Ã  des sanctions pÃ©nales, en vertu de lâ€™article 57 de la loi nÂ° 2018-52 relative au Registre national des entreprises.

Face au risque de fraude, le RNE invite donc lâ€™ensemble des institutions Ã  rester vigilantes et Ã  contrÃ´ler la validitÃ© des extraits qui leur sont prÃ©sentÃ©s. Pour en savoir plus sur les procÃ©dures de vÃ©rification, le public peut consulter le site officiel : www.registre-entreprises.tn.

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