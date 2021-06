Patrice Carteron : « Finale de la C1 ? WAC-Al Ahly »

Le coach français du Zamalek a été interrogé par la chaine TV du club au sujet du rendement de son équipe lors des derniers matchs, ainsi que ses ambitions futures. Patrice Carteron a aussi ouvert une parenthèse sur la ligue des champions d’Afrique et il a déclaré : « Pour moi, Al Ahly va éliminer l’Espérance de Tunis et disputera la finale contre le Wydad de Casablanca qui est plus costaud que Kaizer Chiefs ».

GnetNews