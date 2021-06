Pitsu Motsimani : « Chaâbeni est meilleur que moi »

A la veille du choc au sommet du Caire, entre Al Ahly et l’Espérance Sportive de Tunis, le coach des champions d’Afrique a souligné que son équipe part avec « un léger avantage » avant d’affronter un adversaire « redoutable ». Le coach sudafricain d’Al Ahly a ensuite fait les éloges de son adversaire Mouine Chaâbeni : » C’est un entraineur de très grande valeur. Plus que la mienne. Il a un palmarès complet et demain, je pense que nous assiterons à un grand match entre deux grandes équipes ».

