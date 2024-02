Pleins feux sur le projet de la plateforme nationale d’interopérabilité de Tunisie

Dans le cadre de la réalisation des projets stratégiques numériques 2025, liés, fondamentalement, à la transition digitale de l’administration, le ministère des Technologies de la Communication a organisé un atelier de travail, au cours duquel, le projet de la plateforme nationale d’interopérabilité de Tunisie, (eXchange Plateform), UXP, a été présenté.

Ce projet permettra de simplifier les prestations administratives :

*Baisse du nombre des documents demandés par l’administration ;

*Facilitation de l’échange des données et adoption de protocoles et de critères conventionnels, pour garantir l’échange entre systèmes et plateformes nationales ;

*Préservation des preuves numériques, et arguments électroniques liés aux données échangés entre administrations ;

*Amélioration de la qualité des données inscrites aux registres nationaux sectoriels ;

*Vérification, d’une manière instantanée et automatique, des données et documents délivrés à l’administration ;

*Facilitation des prestations administratives en ligne, à travers la constitution automatique des dossiers.

Ce projet a démarré, dans un premier temps, avec quatre ministères : ministères de l’Intérieur, de l’Education, du Transport et des Affaires sociales, de manière à ce qu’il soit généralisé, dans un second temps, sur les autres ministères.

Le ministre des Technologies de la Communication a affirmé, dans son allocution, l’importance de cette nouvelle plateforme, laquelle facilite les transactions entre le citoyen, l’administration et les structures, en termes de baisse des délais, de gain de temps, et de limitation des erreurs pouvant découler du traitement de ces dossiers.

Il a appelé l’ensemble des ministères, institutions et structures de l’Etat à s’inscrire dans ce projet, qui représente une importante avancée en matière de digitalisation et de modernisation de l’administration et de consolidation de la transition numérique dans différents secteurs.

Ont été présents à cette réunion, l’ambassadeur de Suisse à Tunis, Josef Renggli, la directrice de la banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) à Tunis, Nodira Mansurova, des représentants de ministères et organismes concernés, ainsi que de la société estonienne ayant développé cette plateforme.

Gnetnews