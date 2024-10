Pluies abondantes dans plusieurs régions de Tunisie

Des quantités importantes de pluie ont été enregistrées dans les gouvernorats de Monastir, Sousse et Nabeul, avec des mesures atteignant 108 mm à El Ouardanine, 97 mm à Kalaa Kebira et 78 mm à Ksar Bouaziz. De plus, dans la région de Zaghouan, les précipitations ont dépassé les 100 mm, atteignant un total de 189 mm au niveau du barrage de Oued Ermel.

Ces conditions météorologiques exceptionnelles soulignent l’importance de la vigilance face aux risques d’inondation et d’autres conséquences liées aux intempéries.

Gnetnews