Pollution à Gabès: Des militants écologistes organisent un sit-in devant le ministère de l’Industrie

Ce lundi 5 juin 2023, des militants écologistes de la région de Gabès ont organisé un sit-in devant le siège du ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie pour protester contre ce qu’ils considèrent comme un manque de volonté du ministère à appliquer une décision prise en 2017 visant à démanteler les installations polluantes et à les éloigner des zones urbaines.

Selon Khayreddine Debaya, membre du mouvement « Stop Pollution », cette manifestation se tiendra chaque année à l’occasion de la Journée internationale de l’environnement.

Il convient de rappeler qu’en 2017, le gouvernement mené par Youssef Chahed avait décidé de démanteler les installations polluantes dans le but de mettre fin à la pollution à Gabès, qui a « causé des une pollution maritime importante, et qui menace les oasis et à la santé des riverains », a-t-il souligné.

Debaya a exprimé sa solidarité envers les autres régions qui souffrent de « crimes environnementaux », comme le bassin minier, Agareb et Sidi Hassine. Selon lui, tout ce que fait le ministère de l’Environnement relève du « folklore ».

Il a ajouté que les citoyens attendent des stratégies claires et des solutions urgentes à ce problème chronique, et non seulement des campagnes de propreté et des slogans coûteux et inutiles. « La situation environnementale est catastrophique et les défis climatiques sont immenses. Cependant, il n’y a pas de stratégie ni de vision pour l’avenir », a-t-il conclu.

