PrÃ©paratifs pour la prÃ©sidentielle 2024 : Formation des agents de surveillance de la campagne Ã©lectorale

Préparatifs pour la présidentielle 2024 : Formation des agents de surveillance de la campagne électorale

Dans le cadre des préparatifs pour l’élection présidentielle de 2024, Farouk Bouasker, président de l’Instance Supérieure Indépendante pour les Élections (ISIE), a supervisé ce mardi 10 septembre 2024 une session de formation pour les agents de surveillance de la campagne électorale. Ces agents, récemment recrutés, seront chargés de veiller au bon déroulement de la campagne électorale. La formation s’est tenue au siège de l’instance régionale des élections à la Kasbah.

Lors de son intervention, Bouasker a souligné l’importance de l’échéance électorale et le rôle essentiel que joueront ces agents dans la surveillance de la campagne. Il a insisté sur la nécessité d’une campagne propre et équitable, rappelant aux participants leurs obligations de neutralité, d’indépendance, et d’application stricte de la loi, sans distinction ni favoritisme.

Gnetnews