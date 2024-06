Préparatifs pour le retour de la communauté tunisienne résidant à l’étranger: Quelles nouveautés?

Dans le cadre des préparatifs pour accueillir la communauté tunisienne de retour de l’étranger et en alignement avec la politique nationale visant à accorder une attention particulière à ses ressortissants, la Direction générale de la police des frontières et des étrangers a mis en place plusieurs mesures supplémentaires pour améliorer la qualité des services offerts. Ces mesures concernent l’émission de documents administratifs, tels que les passeports et les demandes d’exemption douanière, ainsi que la facilitation des opérations d’entrée et de sortie du territoire tunisien.

Émission des passeports

Un « Espace dédié aux Tunisiens de l’étranger » a été créé au siège de la Direction générale de la police des frontières et des étrangers, pour la réception des demandes de passeports. Cet espace est ouvert tous les jours de la semaine, y compris les week-ends et jours fériés. Les demandeurs peuvent obtenir leur passeport le jour même, sauf pour certaines situations nécessitant des consultations supplémentaires avec d’autres services, tels que les douanes.

Des unités de production de passeports ont été installées à l’aéroport de Tunis-Carthage, au port de La Goulette et au port de Zarzis, pour faciliter les démarches des voyageurs découvrant la péremption de leurs passeports au moment de leur départ.

Des agents de la police des frontières seront présents à bord des navires (Carthage et Tanit) pour recevoir les demandes de passeports des passagers, avec des équipements techniques nécessaires à cet effet. Les passeports seront ensuite délivrés aux ports de La Goulette et de Zarzis dès l’arrivée des navires, permettant ainsi aux voyageurs de récupérer leur passeport dès leur débarquement.

Un centre de production mobile de passeports a également été mis en place pour soutenir les efforts des différentes régions dans l’émission de passeports. Les citoyens peuvent directement s’adresser à ce centre mobile.

Les bureaux de relation avec le citoyen ont été encouragés à accélérer la délivrance des passeports. Les dossiers urgents continuent d’être acceptés au « Espace citoyen » du ministère de l’Intérieur et à la caserne de la Garde nationale à Aouina.

Exemption douanière FCR

Pour anticiper l’augmentation des demandes d’exemption douanière (FCR) avec le retour des Tunisiens de l’étranger, la Direction générale de la police des frontières et des étrangers, en coordination avec la Direction générale des douanes, a modernisé les communications en adoptant l’e-mail pour recevoir et traiter ces demandes instantanément, réduisant ainsi les délais de traitement par rapport à l’ancienne méthode basée sur les correspondances écrites.

Points de passage frontaliers

Afin de simplifier les procédures d’entrée et de sortie et d’assurer un flux fluide des voyageurs, la police des frontières a supprimé les cartes d’embarquement dans tous les aéroports et les ports de La Goulette et de Zarzis. Cette mesure a été bien accueillie et a réduit les temps d’attente aux points de passage frontaliers.

Des guichets dédiés aux personnes à besoins spécifiques, aux personnes âgées, aux familles nombreuses, aux femmes enceintes et aux enfants ont été mis en place.

Un renforcement de la présence policière dans les différentes zones et aux alentours des installations a été décidé pour réduire les comportements indésirables tels que la mendicité, le commerce informel et le harcèlement des touristes.

En coordination avec la police de la circulation, des mesures ont été prises pour organiser le flux des moyens de transport et garantir la fluidité du trafic.

Les unités de la police des frontières connaîtront également un renforcement de leurs effectifs durant la saison estivale pour exploiter tous les guichets de contrôle et assurer la fluidité du mouvement des voyageurs.

Enfin, comme les années précédentes, les procédures de contrôle sécuritaire seront complétées à bord des navires durant les voyages de retour pour éviter aux membres de la communauté tunisienne d’attendre à leur arrivée au port.

Gnetnews