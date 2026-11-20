Présidence de la FIFA : Trois candidatures retenues

La Fédération internationale de football (FIFA) a confirmé, ce jeudi, avoir retenu trois candidatures pour l’élection à sa présidence prévue le 18 mars 2027, celles du sortant Gianni Infantino, du Français Philippe Diallo et du Japonais Kohzo Tashima.

L’Instance dirigeante du football mondial a précisé que les trois prétendants avaient déposé leur dossier avant la date limite, fixée mercredi à minuit, chacun ayant réuni les parrainages d’au moins cinq associations membres.