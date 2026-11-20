Ligue 1-J08 : Les résultats du vendredi

Les trois premiers matches de la huitième journée de Ligue 1, disputés ce vendredi 20 novembre, ont notamment été marqués par la large victoire de l’ES Métlaoui sur la pelouse du CS Hammam-Lif (3-0).

L’Olympique de Béja et l’AS Marsa se sont quittés sur un score de parité (1-1), tandis que l’ES Hammam Sousse et le PS Sakiet Eddaier n’ont pas réussi à se départager (0-0).

Classement

1- US Ben Guerdane 17pts (7j)

2- Espérance de Tunis 16pts (7j)

3- Stade Tunisien 13pts (7j)

4- Club Africain 13pts (7j)

5- PS Sakiet Eddaier 13pts (8j)

6- US Monastirienne 12pts (7j)

7- CA Bizertin 11pts (7j)

8- Club Sportif Sfaxien 10pts (7j)

9- JS Omrane 10pts (7j)

10- ES Métlaoui 9pts (8j)

11- Etoile du Sahel 8pts (6j)

12- AS Marsa 7pts (7j)

13- Espérance de Zarzis 6pts (7j)

14- CS Hammam-Lif 5pts (8j)

15- Olympique de Béja 4pts (8j)

16- ES Hammam Sousse 2pts (8j)