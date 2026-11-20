Handball-ES Tunis : Les sanctions pour Nemli et Boughanmi

La Ligue nationale de handball a annoncé ses décisions disciplinaires à la suite des incidents survenus lors du clasico ayant opposé l’Espérance Sportive de Tunis à l’Etoile Sportive du Sahel, samedi dernier.

Sur le plan individuel, Oussama Boughanmi et Assil Nemli ont chacun écopé de trois matches de suspension, assortis d’une amende de 3 mille dinars.

L’Espérance de Tunis a également été sanctionnée. Le club devra disputer trois rencontres à huis clos et s’acquitter d’une amende de 5 mille dinars.