Présidentielle 2024 : Kaïs Saïed réélu avec 90,69% des voix selon les résultats préliminaires

L’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) a annoncé, ce lundi 7 octobre, lors d’un point de presse, les résultats préliminaires de l’élection présidentielle tenue la veille, dimanche 6 octobre 2024. Selon ces premiers chiffres, le président sortant Kaïs Saïed est largement réélu pour un second mandat avec une majorité écrasante.

Taux de participation en baisse

Farouk Bouasker, président de l’ISIE, a indiqué que 2.808.548 électeurs se sont rendus aux urnes, représentant un taux de participation de 28,8%.

Une victoire écrasante pour Kaïs Saïed

Kaïs Saïed a remporté 90,69% des suffrages, soit un total de 2.438.954 voix. Il devance largement ses adversaires, notamment Ayachi Zammel, qui a obtenu 7,35% des voix, soit 197.551 suffrages, et Zouhaïer Maghzaoui, crédité de 1,97% avec 52.935 voix.

Avec ce score de 90,69%, Kaïs Saïed est ainsi déclaré vainqueur à la majorité absolue dès le premier tour, et réélu pour un second mandat de cinq ans (2024-2029).

Un scrutin sous haute tension

Cette élection s’est déroulée dans un contexte de tensions politiques et de désenchantement populaire face à la situation économique et sociale du pays. Malgré une campagne électorale discrète et une faible mobilisation des électeurs, Kaïs Saïed a su maintenir une emprise solide sur une large partie de l’électorat.

Le président réélu sera donc amené à affronter de nombreux défis durant ce second mandat, en particulier sur le plan économique et social, où les attentes restent élevées.

Les résultats préliminaires sont encore susceptibles d’être contestés, mais selon les chiffres de l’ISIE, Kaïs Saïed s’impose clairement comme le vainqueur de ce scrutin décisif pour l’avenir de la Tunisie.

