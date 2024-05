PrÃ©visions mÃ©tÃ©o du 24 Mai 2024 : Temps partiellement nuageux et vents forts

Prévisions météo du 24 Mai 2024 : Temps partiellement nuageux et vents forts

L’Institut national de la météorologie prévoit un temps partiellement nuageux sur la plupart des régions ce vendredi 24 mai 2024. Le vent soufflera du secteur Est, relativement fort, avec des vitesses allant de 30 à 50 km/h sur les côtes et dans le sud du pays. Ailleurs, le vent sera de faible à relativement fort, atteignant entre 20 et 35 km/h.

La mer sera peu agitée à agitée, en particulier à Serrat et sur le Golfe de Gabès. Les températures varieront entre 24 et 30 degrés dans le nord et entre 33 et 39 degrés dans le reste des régions.

