PrÃ©visions mÃ©tÃ©o du lundi 17 fÃ©vrier : Temps partiellement nuageux avec quelques pluies Ã©parses

Prévisions météo du lundi 17 février : Temps partiellement nuageux avec quelques pluies éparses

L’Institut national de la météorologie (INM) prévoit, pour ce lundi 17 février 2025, un temps marqué par la présence de brouillard local en début de matinée, suivi d’un ciel partiellement nuageux sur l’ensemble du pays. Quelques pluies éparses pourraient être observées dans certaines régions.

Les vents seront de secteur nord au nord et de secteur est au sud, soufflant à une intensité faible à modérée. Toutefois, une intensification est attendue tard dans la nuit, notamment dans le golfe de Gabès et le sud-est du pays, où des tourbillons de sable pourraient se produire par endroits.

Côté températures, les maximales oscilleront entre 14 et 19 degrés sur les zones côtières ainsi que sur les hauteurs du nord, du centre et de l’ouest. Dans le reste du pays, elles varieront entre 20 et 26 degrés.

Gnetnews