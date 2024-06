Prévisions météo en Tunisie pour le jeudi 27 juin 2024 : Chaleur intense et vents variables

Selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie (INM), le ciel sera partiellement nuageux à travers tout le pays.

Le vent soufflera du secteur Est sur le nord du pays, tandis qu’il sera du secteur sud sur le centre et le sud. Sur les côtes et les hauteurs, le vent sera relativement fort, tandis qu’il sera de faible à modéré ailleurs.

La mer sera agitée sur les côtes nord, et peu agitée à agitée sur les autres côtes.

Les températures vont fortement augmenter, atteignant entre 31 et 36 degrés sur les côtes Est, et entre 40 et 48 degrés ailleurs, avec des rafales de sirocco.

