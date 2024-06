PrÃ©visions mÃ©tÃ©o pour le mardi 11 juin 2024 : Temps partiellement nuageux sur l’ensemble du pays

Prévisions météo pour le mardi 11 juin 2024 : Temps partiellement nuageux sur l’ensemble du pays

Selon les dernières informations de l’Institut national de la météorologie (INM), le temps sera partiellement nuageux sur l’ensemble du territoire tunisien ce mardi 11 juin 2024.

Les températures devraient rester relativement stables, avec des valeurs oscillant entre 25 et 30 degrés Celsius dans le Nord du pays, tandis qu’elles atteindront des niveaux plus élevés, entre 33 et 40 degrés Celsius, dans les autres régions. Dans le Sud, les températures pourraient grimper jusqu’à 45 degrés Celsius.

Les prévisions indiquent également un vent de secteur nord, soufflant avec force près des côtes. En conséquence, la mer pourrait être agitée dans certaines zones, ce qui nécessite une vigilance particulière pour les activités maritimes.

Gnetnews