PrÃ©visions mÃ©tÃ©o pour vendredi 19 septembre : temps stable et pluies Ã©parses sur lâ€™Est

Lâ€™Institut national de la mÃ©tÃ©orologie (INM) annonce, pour ce vendredi 19 septembre 2025, des tempÃ©ratures globalement stables, oscillant entre 22 et 31Â°C sur lâ€™ensemble du pays.

Le ciel sera parfois trÃ¨s nuageux sur les rÃ©gions cÃ´tiÃ¨res de lâ€™Est, avec quelques pluies Ã©parses attendues, alors que des passages nuageux concerneront le reste des rÃ©gions.

Les vents, de secteur Est, seront faibles Ã modÃ©rÃ©s en matinÃ©e, avant de se renforcer progressivement dans lâ€™aprÃ¨s-midi, notamment sur le Sud et la rÃ©gion du cap Serrat.

La mer sera agitÃ©e, devenant trÃ¨s agitÃ©e au fil de la journÃ©e sur la zone du cap Serrat ainsi que sur le golfe de GabÃ¨s.

Gnetnews