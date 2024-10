Prévisions météorologiques pour le vendredi 11 octobre 2024 : Temps orageux et des températures en légère baisse

Selon l’Institut national de météorologie, le temps sera partiellement nuageux dans plusieurs régions de Tunisie ce vendredi 11 octobre 2024. En cours de journée, les nuages deviendront progressivement plus épais, notamment dans les régions occidentales du nord et du centre, où des orages locaux accompagnés de pluies éparses sont attendus. Quelques pluies légères seront également enregistrées le matin dans les régions de l’extrême nord-ouest.

Les températures connaîtront une légère baisse, avec des maximales variant entre 25 et 30 degrés au nord, au centre et au sud-est, et entre 30 et 34 degrés dans le reste des régions. Dans l’extrême sud, les températures pourront atteindre 37 degrés.

Le vent soufflera du secteur nord au nord et de l’est au centre et au sud, avec des rafales relativement fortes de 30 à 50 km/h près des côtes et au sud, pouvant entraîner des cercles sableux locaux. Dans le reste des régions, le vent sera faible à modéré, oscillant entre 15 et 30 km/h.

La mer sera, quant à elle, très agitée à agitée.

Gnetnews