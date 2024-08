Prévisions pour l’automne 2024 : Une saison plus chaude et sèche en Tunisie

L’automne 2024 s’annonce globalement plus chaud que la normale en Tunisie, selon les prévisions saisonnières de l’Institut National de la Météorologie (INM) pour les mois de septembre, octobre et novembre 2024. D’après l’INM, les régions du sud et de l’ouest du pays devraient connaître des conditions plus sèches que d’habitude, bien que des épisodes ponctuels de pluies localement abondantes ne soient pas exclus.

L’automne 2023 avait déjà marqué un record, étant classé parmi les automnes les plus chauds depuis 1950, à égalité avec celui de 2022. Cette chaleur exceptionnelle a accentué une tendance inquiétante : l’allongement de la saison chaude. Ce phénomène, combiné à un déficit pluviométrique très important, avait fait de l’automne 2023 le deuxième automne le plus sec enregistré en Tunisie, aggravant une situation déjà critique de stress hydrique dans le pays.

Les prévisions pour l’automne 2024 laissent craindre une poursuite de ces tendances, avec des impacts potentiels sur les ressources en eau et l’agriculture.

