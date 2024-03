Programme de bourses Fulbright pour des études à l’étranger, les Tunisiens concernés

L’ambassade des États-Unis en Tunisie lance un appel à candidature pour le programme de bourses Fulbright Foreign Student Program (Fulbright Etudiants Etrangers), pour le cycle 2025-2026

Le programme Fulbright pour étudiants étrangers permet à des étudiants de troisième cycle, des professionnels en début de carrière et à des artistes tunisiens de mener des recherches et d’étudier aux États-Unis. La bourse comprend le financement des frais de scolarité et autres frais requis, une allocation pour les livres, l’équipement et les voyages ; une allocation mensuelle pour le logement et une pension, ainsi qu’un plan limité de prestations de santé.

Il est à noter que Les candidats peuvent postuler dans la plupart des domaines d’études, y compris les sciences humaines, les sciences sociales, les sciences, la technologie et de l’ingénierie.

Le programme Fulbright offre également des expériences d’échange culturel transformatrices. En tant que participants Fulbright, les étudiants tunisiens auront l’opportunité unique d’expérimenter la vie aux Etats-Unis et de partager la culture et les traditions uniques de leur communauté avec les Américains.

Les étudiants Fulbright ont également accès à des opportunités de développement personnel et professionnel, ainsi que la possibilité de mener des recherches et de collaborer avec des collègues dans des établissements d’enseignement supérieur américains.

Les participants seront sélectionnés dans le cadre d’une compétition ouverte, basée sur le mérite et dans laquelle le potentiel de leadership, l’excellence académique et la capacité de s’adapter à la vie aux États-Unis seront pris en compte. Les candidats peuvent postuler en suivant les instructions de candidature en ligne à l’adresse suivante :

https://www.amideast.org/fulbright-foreign-student-program-for-tunisia

Les candidats doivent:

• Être de nationalité tunisienne ou un résident permanent détenant un passeport Tunisien.

• Les citoyens américains ou citoyens titulaires d’une carte de résidence américaine (carte verte) ne sont pas admissibles.

• Résider dans le pays tout au long du processus de demande, de sélection et de finalisation.

• Être titulaire d’une licence délivrée par un établissement accrédité à la date de début du programme.

• Posséder un solide bagage académique.

• Maîtriser l’anglais et/ou être en mesure de suivre un programme d’anglais à long terme (LTE) avant le début du programme d’études.

• Avoir deux ans d’expérience professionnelle.

