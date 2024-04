Tunisie : SaÃ¯ed s’entretient avec Gennaro Sangiuliano, et appelle Ã  l’ouverture d’un centre culturel tunisien en Italie

Tunisie : Saïed s’entretient avec Gennaro Sangiuliano, et appelle à l’ouverture d’un centre culturel tunisien en Italie

Le président de la république, Kaïs Saïed, s’est entretenu, samedi 27 avril, à Carthage, avec le ministre de la Culture italien, Gennaro Sangiuliano.

Le chef de l’Etat a souligné les « liens civilisationnels anciens entre la Tunisie et l’Italie », affirmant que « les relations bilatérales sont plus larges et plus globales que les approches traditionnelles ».

Il a, par ailleurs, appelé « à utiliser à bon escient le legs culturel entre les deux pays, et à s’inspirer de l’histoire commune en vue de raffermir les relations humaines entre les deux peuples », rappelant, dans ce contexte, l’affluence « des vagues successives d’Italiens vers la Tunisie, particulièrement depuis le 18ème siècle.

Le fait que l’Italie soit l’invitée d’honneur de l’actuelle édition de la foire du livre, traduit la profondeur des liens d’amitié et de coopération, et leur enracinement, et ouvre le champs plus large, pour des perspectives prometteuses dans le secteur culturel, a-t-il relevé.

Kaïs Saïed a exprimé les dispositions de notre pays à lancer des initiatives communes, hissant la coopération culturelle à des rangs plus élevés à l’avenir, à travers la création d’un centre culture tunisien en Italie, la consolidation des partenariats entre les institutions et structures culturelles entre les deux pays, l’encouragement de la recherche scientifique, et des applications technologiques dans le domaine culturel, ainsi que l’échange des étudiants et chercheurs dans l’ensemble des spécialités.

Gnetnews