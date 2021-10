Radhi Jaidi : « Je savais que ça allait être difficile »

Le coach de l’Espérance Sportive de Tunis, Radhi Jaidi, a déclaré, après la qualification de son équipe pour la phase de poules de la ligue des champions, qu’il s’attendait à un match difficile face au représentant libyen : « Je savais que l’adversaire allait fermer le jeu. Il fallait rester calme et jouer entre les lignes. Nous avons essayé de mettre nos défenseurs en confiance pour qu’ils sortent la balle proprement surtout que El Houni et Ben Romdhane étaient privés d’espace. La rentrée de Coulibaly ? C’était pour stopper les balles directes sur Zaâbia. Maintenant, nous allons nous concentrer sur nos lacunes. La rentrée de Konaté et le retour des blessés vont nous faire du bien ».