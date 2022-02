Radhi Jaïdi : « Match dominé ! Nous avons manqué de chance »

Le coach de l’Espérance de Tunis a été interrogé par beIN Sports au terme du match qui a opposé son équipe à l’Etoile du Sahel. Radhi Jaïdi a déclaré : « Nous avons joué pour gagner. Nous avons aligné une formation ultra offensive. Nous avons eu plusieurs occasions pour faire la différence. En face, l’adversaire a effectué des changements et nous n’avons pas pu tenir le rythme sur le plan physique. Je ne suis pas satisfait du résultat, mais il n’y a pas vraiment de regret. Nous devons continuer à travailler pour être plus efficace devant les buts adverses. La prestation d’Eduwo ? Il a toutes les qualités compatibles avec notre façon de jouer. J’ai confiance en lui et je pense qu’il va beaucoup progresser ».

