Radhi Jaïdi : « Nous serons plus concrets »

A la veille du match retour qui opposera l’Espérance Sportive de Tunis à l’Entente Sportive de Setif, le coach Sang et or est revenu sur la manche aller qui a eu lieu la semaine dernière à Alger : « Nous avons largement dominé le match et il y avait de la place pour l’emporter. Nous n’étions pas performants dans la finition. Ce vendredi à Rades, nous ferons tout ce qu’il faut pour être plus efficaces, marquer et faire plaisir à nos supporters. Les joueurs sont sonscients qu’ils doivent retrouver le moral et la confiance pour faire la différence et c’est sur àa que nous avons travaillé toute la semaine. Bourgine ? Son remlaçant fera ce qu’il faut ».

