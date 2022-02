Radhi Jaïdi : « Un bon point contre un adversaire solide »

L’Espérance Sportive de Tunis a obtenu le point du match nul au stade 5 juillet contre le CR Belouizdad. Interrogé par beIN Sports à la fin du match, le coach Sang et or a déclaré : « Obtenir un point en déplacement contre un adversaire solide est une bonne chose. On aurait pu mieux faire en profitant des occasions obtenues. Nous devons améliorer notre rendement et se concentrer sur nos prochains matchs contre l’ES Sahel. Il y aura beaucoup de pression. J’espère qu’on aura deux beaux matchs avec du fair play ».

GnetNews