RÃ©action de la FTF suite aux insultes racistes envers Hannibal Mejbri

Réaction de la FTF suite aux insultes racistes envers Hannibal Mejbri

La Fédération tunisienne de football a publié un communiqué condamnant fermement les insultes racistes dont a été victime l’international tunisien Hannibal Majbri, hier, lors du match de son équipe Burnley face à Preston North End, pour le compte de la 33e journée de Premiership.

La FTF a insisté sur la nécessité de prendre les mesures appropriées pour lutter contre le racisme dans le sport et d’appliquer les sanctions les plus sévères à ceux qui contribuent à propager ce comportement inacceptable.

Et d’appeler la Fédération anglaise de football et le bureau directeur de Burnley à ne pas rester silencieux face à cette grave violation et à soutenir Hannibal Mejbri.