Réaction de l’équipe de campagne de Ayachi Zammel aux résultats préliminaires de l’élection présidentielle

À la suite de l’annonce des résultats préliminaires du premier tour de l’élection présidentielle par l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), et en attendant la proclamation des résultats définitifs, le bureau de campagne du candidat Ayachi Zammel souhaite informer l’opinion publique nationale des points suivants :

– Il exprime sa profonde gratitude envers tous les citoyens tunisiens qui ont participé au scrutin, ce qui reflète leur désir de construire un État démocratique fondé sur les principes de l’alternance pacifique du pouvoir, de la liberté et des droits humains.

– Il remercie chaleureusement tous ceux qui ont accordé leur confiance à Ayachi Zammel et les invite à se préparer à s’engager dans le projet, que Zammel propose aux Tunisiens et Tunisiennes pour construire une alternative politique nationale et offrir une véritable option pour l’avenir du pays.

– Le bureau de campagne exprime son inquiétude face à l’abstention de plus de 70 % des électeurs, en particulier parmi les jeunes, et appelle l’ensemble des acteurs politiques – gouvernement, opposition et société civile – à accorder une attention prioritaire à ce phénomène et à mettre en œuvre des solutions pour assurer une stabilité politique durable.

– Il rejette toute exploitation du processus électoral, des litiges qui l’entourent, ou des tentatives visant à compromettre la souveraineté nationale ou à remettre en question la volonté populaire. Le bureau de campagne prend ses distances avec tout appel au désordre ou à la désinformation, et affirme que les élections et les affaires politiques en Tunisie relèvent exclusivement du domaine national, sans ingérence étrangère.

– Il rappelle que toute décision concernant les recours ou autres démarches à venir sera guidée avant tout par l’intérêt du candidat Ayachi Zammel, ainsi que par les intérêts supérieurs du pays.

– Enfin, le bureau appelle le président élu et l’opposition nationale à privilégier l’intérêt national et à initier une pacification politique globale, en commençant par la libération de tous les prisonniers politiques, qu’ils soient détenus pour des raisons politiques, médiatiques, économiques ou artistiques. Cela permettrait de créer un climat propice à relever les défis économiques et sociaux et à construire un État de citoyenneté, de liberté et de prospérité.

Le bureau de campagne, tout en appelant toutes les forces démocratiques, civiles et organisations professionnelles à exprimer leur solidarité avec Ayachi Zammel, annonce le lancement de la campagne nationale pour la libération du candidat ainsi que des volontaires arrêtés dans le cadre de sa campagne électorale.

