Réception du nouvel Ambassadeur britannique à Tunis

Le 19 septembre 2024, M. Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Étranger, a reçu M. Roderick Drummond, nouvel Ambassadeur du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord à Tunis, qui lui a remis une copie figurée de ses Lettres de Créance.

Lors de cette rencontre, M. le Ministre a souhaité plein succès à l’Ambassadeur dans sa nouvelle mission et a affirmé la disponibilité de son Département à lui fournir tout le soutien nécessaire pour l’exercice de ses fonctions.

Cette rencontre a également permis de réaffirmer la solidité des relations tuniso-britanniques, renforcées depuis la signature de l’Accord d’Association en 2019. Les deux parties ont exprimé leur volonté d’activer les mécanismes de ce partenariat pour intensifier la coopération bilatérale, notamment dans les domaines du commerce et des investissements.

Les programmes de coopération éducative et culturelle, tels que le programme « Écoles de la Seconde Chance » et le développement de l’enseignement de la langue anglaise en Tunisie, ont également été évoqués, témoignant d’un engagement mutuel en faveur de l’éducation et du renforcement des échanges culturels.

Gnetnews