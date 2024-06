Réduction du déficit commercial à fin Mai 2024 : Une amélioration de 20,8%

Selon les données publiées aujourd’hui par l’Institut National de la Statistique (INS), le déficit commercial de la Tunisie, calculé aux prix courants, s’est réduit de 20,8% à fin mai 2024, atteignant -6413 millions de dinars (MDT) contre -8100,7 MDT durant la même période de l’année précédente.

Le taux de couverture des importations par les exportations a également progressé, gagnant 4,5 points pour s’élever à 80,7% par rapport à la même période en 2023. Le déficit commercial reste principalement attribué aux échanges avec certains pays, notamment la Chine (-3314,1 MDT), la Russie (-2625,5 MDT), l’Algérie (-1643,2 MDT), la Turquie (-1155,8 MDT), la Grèce (-738,9 MDT) et l’Ukraine (-614,8 MDT).

En revanche, la balance commerciale des biens a enregistré des excédents avec d’autres partenaires commerciaux, notamment la France (2446,4 MDT), l’Italie (1098,6 MDT), l’Allemagne (946,4 MDT), la Libye (790,2 MDT) et le Maroc (131,6 MDT).

Les importations ont diminué de 2,5% à fin mai 2024, atteignant 33162,9 MDT. Cette baisse est principalement due à la réduction des importations de matières premières et demi-produits (-6,6%), représentant 34% du total des importations, tandis que les importations de produits énergétiques ont augmenté de 6,2%.

Les importations de biens d’équipement (-0,2%) et de biens de consommation (+0,1%) sont restées presque stables. Géographiquement, les importations en provenance de l’Union européenne (44,2% du total) ont légèrement baissé de 1,1% pour se situer à 14660,4 MDT. Les achats auprès de l’Italie (-10,1%), de la France (-3,2%) et de la Belgique (-24,4%) ont diminué, tandis qu’ils ont augmenté avec l’Allemagne (+12,6%) et l’Espagne (+3,2%).

Hors Union européenne, les importations ont augmenté avec la Russie (+7,9%), l’Inde (+22,1%) et la Chine (+0,3%). Par contre, elles ont baissé avec les USA (-15,7%), la Turquie (-9,3%) et l’Ukraine (-2,7%).

Les exportations tunisiennes ont connu une hausse de 3,3% à fin mai 2024, atteignant 26750 MDT. Cette augmentation est principalement due aux industries agroalimentaires, qui ont enregistré une croissance de 53,1% grâce à la hausse des ventes d’huile d’olive (2977,1 MDT contre 1470,7 MDT), ainsi qu’à une augmentation des exportations dans les secteurs de l’énergie (+6,4%) et des industries mécaniques et électriques (+1,3%).

Cependant, les exportations des secteurs des mines, phosphates et dérivés ont diminué de 31,1%, et celles des textiles, habillement et cuirs ont baissé de 8,6%.

Les exportations vers l’Union européenne (70,3% du total) ont augmenté de 2,4%, soutenues par des hausses vers l’Espagne (+39%), l’Italie (+12%) et la Belgique (+6,2%). Néanmoins, elles ont baissé avec l’Allemagne (-5,6%) et la France (-0,2%).

Les exportations tunisiennes vers les pays arabes ont montré une augmentation vers l’Algérie (+49,2%) et l’Égypte (+6,9%), mais une diminution vers la Libye (-20,2%) et le Maroc (-19,2%).

Cette réduction du déficit commercial et l’amélioration du taux de couverture indiquent une évolution positive des échanges commerciaux de la Tunisie, bien que des défis persistent, notamment dans la diversification des partenaires commerciaux et la stabilité des importations et exportations.

Gnetnews