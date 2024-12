Reghecampf est furieux : « Très mauvais match »

L’Esperance Sportive de Tunis n’a obtenu que le point du match nul au terme de son déplacement à Luanda face à Sagrada Esperança. Au delà du résultat négatif, c’est le rendement global de l’équipe qui était très moyen. Et, c’est ce qu’a constaté le coach Reghcampf : « C’était un très mauvais match de toute l’équipe. Il n’y a pas de circonstances atténuantes. Nous n’avons presque rien réussi malgré toute la domination et la conservation du ballon. Je ne suis pas du tout content et nous devons rapidement remettre les pendules à l’heure d’abord pour le.match du championnat et aussi pour affronter Pyramids FC. Il n’y a rien d’autre à dire. Il faut se regarder en face et travailler dur ».

GnetNews