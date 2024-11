Reghecampf : « Grande réponse du groupe » ! Maâcha : « Sensation phénoménale »

Au terme du match gagné (4/0) face à Djoliba, le coach de l’Espérance Sportive de Tunis a déclaré en conférence de presse qu’il était un peu anxieux avant la rencontre : « Après le match nul en championnat, ce n’était pas évident de garder le moral au top. Ce soit, il ne fallait pas se louper et je suis très content de la grande réponse du groupe. Concentration, efficacité et très grand sérieux durant tous les moments du match même quand le score était très large. Belaïli ? Il a senti des douleurs durant les échauffements mais il a tenu à participer. Après la passe du deuxième but, j’ai préféré ne pas prendre de risques. Bouchniba ? Il a reçu un coup sur le visage. C’était la raison de son chagement. Maintenant, il faut donner de la suite à cet excellent résultat et continuer à corriger nos lacunes ».

Quant au jeune Maâcha, le bonheur était immense : « C’est une sensation phénoménale de jouer devant ce grand public. C’était encore plus sensationnel après mon premier but en C1. Ce sera un souvenir inoubliable pour moi. Ce n’est que le début. J’espère continuer à m’améliorer et réaliser un excellent parcours avec mon club ».

GnetNews