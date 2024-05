Remaniement ministÃ©riel: Qui sont Khaled Nouri (IntÃ©rieur) et Kamel Maddouri (Affaires sociales) ?

Remaniement ministériel: Qui sont Khaled Nouri (Intérieur) et Kamel Maddouri (Affaires sociales) ?

Dans un remaniement partiel du gouvernement, le président tunisien Kaïs Saïed a nommé deux nouveaux ministres le samedi 25 mai 2024. Khaled Nouri devient ministre de l’Intérieur, succédant à Kamel Feki, tandis que Kamel Maddouri prend la tête du ministère des Affaires sociales, en remplacement de Malek Ezzahi.

Khaled Nouri : Un parcours marqué par le droit et l’administration

Khaled Nouri, né le 31 mars 1976 à Sousse, a prêté serment en tant que nouveau ministre de l’Intérieur devant le président Saïed au palais de Carthage. Avant cette nomination, il était gouverneur de l’Ariana depuis le 6 juin 2022.

Fort d’une carrière riche en droit et en administration publique, Nouri a occupé plusieurs postes clés. Il a notamment été directeur général dans une direction centrale du contentieux de l’État et conseiller rapporteur général à la direction du contentieux de l’État au ministère des Domaines de l’État et des Affaires foncières. Juriste de formation, il est titulaire d’une licence en droit privé de la Faculté des sciences juridiques de Sousse et d’un diplôme de fin d’études de l’Institut supérieur de la magistrature. Il possède également le certificat d’aptitude à la profession d’avocat

Kamel Maddouri : De la sécurité sociale aux affaires sociales

Kamel Maddouri, ancien PDG de la Caisse nationale d’Assurance-Maladie (Cnam), prend les commandes du ministère des Affaires sociales. Sa nomination fait suite à son limogeage en décembre 2023, après avoir été nommé à la tête de la Cnam le 8 février 2023.

Maddouri a une longue expérience dans le domaine de la sécurité sociale. Avant son passage à la Cnam, il a été directeur général de la sécurité sociale et président-directeur général de la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale (CNRPS) en 2020.

En nommant Khaled Nouri et Kamel Maddouri, le président semble miser sur des profils expérimentés et compétents pour gérer des secteurs clés de l’administration tunisienne. Ces nominations seront observées de près, tant par les acteurs politiques que par la société civile, dans l’espoir qu’elles apporteront les réformes nécessaires pour le développement et la stabilité du pays.

Gnetnews