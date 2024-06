Rencontre entre Kamel Deguiche et le Directeur Général de VNG International pour renforcer la coopération en faveur de la jeunesse tunisienne

Le lundi 10 juin 2024, M. Kamel Deguiche, Ministre de la Jeunesse et des Sports, a reçu M. Pieter Jeroense, Directeur Général de l’Agence de Coopération Internationale de l’Association des Municipalités Néerlandaises (VNG International), accompagné de Mme Naïla Akkremi, Directrice Générale du Centre International de Développement Local et de Gouvernance (CILG), et de Mme Mirjam de Mooij, Directrice Financière de l’Agence.

Lors de cette réunion, M. Deguiche a salué la coopération fructueuse et constructive entre le ministère, VNG International et le CILG. Il a souligné que ce projet vise à renforcer l’inclusion économique et sociale des jeunes, ainsi qu’à les impliquer dans la formulation et la mise en œuvre des politiques publiques aux niveaux local et national.

Le ministre a également exprimé le désir d’étendre cette collaboration au domaine sportif, en faisant du sport un secteur d’investissement et en encourageant la création de projets et le développement du « sport de proximité » pour toutes les catégories sociales. Il a ajouté que la stratégie du ministère repose sur la participation active des jeunes dans la planification et la programmation, ce qui est au cœur des politiques publiques de l’État, notamment par la création du Bureau Consultatif de la Jeunesse.

De son côté, M. Jeroense a exprimé sa satisfaction quant à la compétence et au sérieux des efforts de coopération menés par les autorités tunisiennes et leurs différentes structures. Il a affirmé la volonté de l’agence d’ouvrir de nouvelles perspectives et domaines de collaboration.

Gnetnews