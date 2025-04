Industrie aéronautique : Le groupe français Mecachrome renforce sa présence en Tunisie

Le ministre de l’Économie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, a reçu mardi 8 avril 2025 à Tunis, Christian Cornille, président du groupe français Mecachrome, spécialisé dans la fabrication de composants aéronautiques de haute précision. Cette rencontre s’est tenue à l’occasion de l’inauguration de l’extension de l’unité industrielle du groupe implantée dans le complexe industriel d’El Mghira.

Étaient également présents Stefani Sonia Dallali, présidente du Groupement des industries tunisiennes aéronautiques et spatiales (GITAS) et directrice de Mecachrome Tunisie. L’entretien a permis de faire le point sur l’évolution des activités du groupe en Tunisie, notamment dans ses sites de Mghira, Sousse et Jemmel, qui emploient aujourd’hui plus de 1 200 personnes.

Christian Cornille a exposé les perspectives de développement du groupe dans le pays, en mettant l’accent sur la formation des compétences en réponse aux besoins futurs du secteur, ainsi que sur les programmes visant à réduire les émissions de carbone, en phase avec les standards internationaux.

Le président du groupe s’est dit satisfait du climat d’investissement en Tunisie et du soutien des autorités, tout en réaffirmant son engagement à renforcer la présence de Mecachrome dans le pays.

De son côté, le ministre a exprimé la volonté de son département, en coordination avec les autres ministères concernés, de répondre aux besoins des entreprises industrielles installées en Tunisie. Il a souligné l’importance d’un accompagnement renforcé en matière de formation, de développement des compétences et de transition écologique, pour soutenir un secteur stratégique en pleine expansion.

