Rencontre entre Khaled Nouri et le Secrétaire général du Conseil des Ministres de l’Intérieur arabes

Le Ministre de l’Intérieur, M. Khaled Nouri, a reçu ce jeudi 11 juillet 2024, au siège du ministère, le Secrétaire général du Conseil des Ministres de l’Intérieur arabes, le Dr. Mohammed bin Ali Koman. Cette rencontre s’est déroulée en présence de M. Sofiane Ben Sadok, Secrétaire d’État auprès du Ministre de l’Intérieur chargé de la sécurité, ainsi que du Directeur général des relations extérieures et de la coopération internationale du Ministère de l’Intérieur.

Lors de cet entretien, plusieurs questions et sujets liés au développement de la coopération sécuritaire arabe ont été discutés. Les participants ont souligné l’importance de la collaboration continue entre le ministère et le secrétariat général du conseil. De plus, le Dr. Koman a abordé le sujet du document stratégique arabe de lutte contre le terrorisme, élaboré par le secrétariat général. Ce document sera prochainement transmis aux ministères de l’Intérieur des pays arabes pour la mise en œuvre de ses axes stratégiques.

