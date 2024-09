Rencontre entre le ministre des Affaires étrangères tunisien et son homologue monténégrin à New York

En marge de sa participation à la session de haut niveau de la 79ème Assemblée Générale des Nations Unies, qui se tient à New York du 22 au 30 septembre 2024, M. Mohamed Ali Nafti, ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Étranger, a rencontré son homologue monténégrin, M. Ervin Ibrahimović, le 23 septembre 2024.

Cette réunion a permis de faire le point sur l’état des relations bilatérales entre la Tunisie et le Monténégro, et d’examiner les pistes de collaboration pour renforcer et diversifier les partenariats dans différents secteurs. Les discussions ont également porté sur les grandes questions inscrites à l’ordre du jour du Sommet de l’Avenir ainsi que de l’Assemblée Générale des Nations Unies.

Un moment marquant de cette rencontre a été la signature d’un mémorandum d’entente entre les deux pays, visant à instaurer un mécanisme de consultations politiques régulières entre la République Tunisienne et le Monténégro. Ce cadre permettra d’approfondir la coopération bilatérale et de coordonner les positions sur les enjeux internationaux d’intérêt commun.

Gnetnews