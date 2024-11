Rencontre entre le PrÃ©sident KaÃ¯s SaÃ¯ed et le ministre des Affaires Ã©trangÃ¨res du KoweÃ¯t

Rencontre entre le Président Kaïs Saïed et le ministre des Affaires étrangères du Koweït

Le Président de la République, Kaïs Saïed, a reçu ce mercredi 20 novembre 2024 au Palais de Carthage, M. Abdullah Ali Abdullah Al-Yahya, ministre des Affaires étrangères de l’État du Koweït.

Cette rencontre a été l’occasion pour le Chef de l’État de réitérer l’attachement de la Tunisie aux liens de fraternité sincère et de coopération fructueuse qui l’unissent au Koweït depuis les années 1960. Il a rappelé, à cet égard, plusieurs projets emblématiques réalisés conjointement dans les secteurs bancaire, touristique, et d’autres domaines.

Le Président Saïed a également exprimé la volonté de la Tunisie d’intensifier les projets communs et les programmes de partenariat avec le Koweït dans divers domaines stratégiques tels que la sécurité alimentaire, la santé et le tourisme. Il a mis en avant l’importance de renforcer les échanges commerciaux bilatéraux et d’explorer de nouvelles opportunités de coopération technique dans des secteurs variés, notamment l’éducation, l’enseignement supérieur, et la justice.

Cette démarche vise à promouvoir des relations encore plus étroites entre les deux pays et à servir les intérêts communs des peuples tunisien et koweïtien.

Gnetnews