Rencontre entre les ministres des Affaires étrangères tunisien et mauritanien

Le mercredi 9 octobre 2024, M. Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Étranger, a rencontré M. Mohamed Salem Ould Merzoug, Ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération Africaine et des Mauritaniens à l’Étranger de la République Islamique de Mauritanie.

Lors de cet échange, M. Mohamed Salem Ould Merzoug a exprimé, au nom de son pays, ses félicitations pour la réélection de Son Excellence le Président Kaïs Saïed. Il a salué la confiance renouvelée du peuple tunisien dans son projet de réforme et de développement, qui vise à renforcer la position de la Tunisie sur les scènes régionale et internationale.

Les deux ministres ont également souligné l’importance des relations historiques et distinguées entre la Tunisie et la Mauritanie. Ils ont exprimé leur satisfaction face à la convergence de leurs points de vue sur des questions d’intérêt commun, notamment en ce qui concerne la situation à Gaza et au Liban.

Enfin, les ministres ont convenu de la nécessité de renforcer la coopération bilatérale à travers la concrétisation des échéances prévues, notamment la tenue de la prochaine session de la Haute Commission Mixte Tuniso-Mauritanienne. Ils ont également souligné l’importance d’enrichir les axes de coopération dans divers domaines tels que le tourisme, l’enseignement supérieur, la recherche scientifique, la formation professionnelle et la pêche.

Gnetnews