Rencontre entre Mohamed Ali Nafti et le secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de la Ligue arabe au Caire

Rencontre entre Mohamed Ali Nafti et le secrétaire général de la Ligue arabe au Caire

À l’occasion de sa participation à la 162e session du Conseil de la Ligue des États arabes au niveau ministériel, tenue au Caire le 10 septembre 2024, le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a rencontré Ahmed Aboul Gheit, secrétaire général de la Ligue arabe, qui l’a félicité pour sa prise de fonction.

Lors de cette rencontre, les deux responsables ont abordé les sujets inscrits à l’ordre du jour, avec un accent particulier sur la cause palestinienne. Ils ont également discuté des relations entre la Tunisie et la Ligue arabe, soulignant le rôle actif que joue la Tunisie dans la promotion du travail arabe commun et le renforcement de la coopération entre les pays membres.

