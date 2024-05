Rencontre entre Nabil Ammar et le reprÃ©sentant spÃ©cial de l’ONU pour la Libye

Rencontre entre Nabil Ammar et le représentant spécial de l’ONU pour la Libye

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Étranger, Nabil Ammar, a tenu une réunion avec le représentant spécial sortant de l’ONU en Libye, M. Abdoulaye Bathily, le 9 mai 2024, à sa demande.

Au cours de cette rencontre, le représentant onusien a chargé le ministre de transmettre au président de la République sa profonde appréciation et ses remerciements ainsi qu’à la Tunisie pour son soutien continu à la médiation de l’ONU en Libye, sa coopération et son appui tout au long de sa mission, et pour avoir fourni toute l’assistance nécessaire à la Mission d’Appui des Nations Unies en Libye (MANUL), dans l’accomplissement de son mandat.

Il a également salué les positions équilibrées et constructives de la Tunisie vis-à-vis de la situation en Libye, soulignant l’importance du rôle du pays dans le soutien au dialogue, au consensus et à la réconciliation entre les parties libyennes pour mettre fin aux étapes transitoires et restaurer la sécurité et la stabilité en Libye.

De son côté, le ministre a exprimé sa gratitude envers le représentant onusien pour ses efforts pendant son mandat en tant que représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU en Libye. Il a réaffirmé l’engagement de la Tunisie à continuer de soutenir les efforts de l’ONU en Libye et le mandat de la MANUL, ainsi que sa pleine disponibilité à contribuer à tous les efforts visant à soutenir un règlement pacifique, dirigé et contrôlé par les Libyens eux-mêmes, sans ingérence extérieure.

Gnetnews