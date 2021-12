Rencontre entre Othaman Jerandi et l’ambassadeur d’Italie

Le ministre des Affaires Etrangères, Othman Jerandi, s’est entretenu ce vendredi avec l’ambassadeur d’Italie en Tunisie, Lorenzo Fanara.

Les deux hommes ont échangé sur les relations entre les deux pays et les moyens de renforcer la coopération. Il a également été question de la visite du ministre italien des Affaires étrangères, Luigi Di Maio, prévue le 28 décembre prochain.

D’après un communiqué publié par le MAF, Jerandi et Fanara ont abordé le dossier sur l’affaire des déchets italiens et de leur réexportation en Italie. Ainsi, le chef de la mission diplomatique italienne a souligné les efforts fournis par les autorités italiennes afin que cette affaires soient réglées dans les plus brefs délais, tout en réaffirmant la légitimité de la demande de la Tunisie.

Par ailleurs, Jerandi a indiqué que la Tunisie compte sur le soutien de l’Italie auprès de l’Union européenne (UE) dans l’affaire de la prolongation du gel des fonds tunisiens spoliés et détournés en Europe.

Gnetnews