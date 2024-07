Renforcement de la coopération Tuniso-Omanaise dans le secteur éducatif

Le renforcement de la coopération entre la Tunisie et le sultanat d’Oman dans le secteur éducatif à travers la modernisation des mathématiques et d’informatique, le développement de l’enseignement technique et numérique et la prise en charge des personnes à besoins spécifiques, ont fait l’objet d’une rencontre tenue hier lundi, entre la ministre de l’éducation Salwa Abassi et l’ambassadeur du Sultanat d’Oman en Tunisie Hilal Ben Abdullah Al- Sanani.

Cet entretien qui s’est déroulé en présence d’une délégation Omanaise de haut niveau a permis de passer en revue les nouvelles perspectives de coopération technique notamment, la promotion des programmes de formation des enseignants, l’échange des expériences dans les domaines de l’enseignement du numérique et des technologies de pointe en vue de promouvoir le développement durable dans le processus éducatif et de hisser le niveau des compétences dans les deux pays, selon un communiqué publié par le ministère de l’éducation.

Cette rencontre, à laquelle avait assisté le directeur de cabinet Mohamed Nouira, le directeur général de l’agence tunisienne de coopération technique Mohamed Blidi et des cadres du ministère de l’éducation, illustre l’engagement des deux pays à consolider la coopération technique, à renforcer les relations bilatérales dans le secteur éducatif et à promouvoir le système éducatif au services des générations futures, a indiqué le même communiqué.

Communiqué