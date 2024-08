Renforcement des capacités maritimes tunisiennes : Les États-Unis approuvent une nouvelle vente militaire à la Tunisie

Dans le cadre du partenariat stratégique entre les États-Unis et la Tunisie, le Département d’État américain a récemment approuvé une nouvelle vente militaire à la Tunisie, marquant une avancée significative dans les relations bilatérales entre les deux nations. Cette approbation, confirmée par l’Agence de coopération en matière de sécurité et de défense (DSCA) via une notification au Congrès américain, témoigne de l’engagement continu des États-Unis à soutenir la sécurité et la stabilité en Tunisie.

La vente, évaluée à 110 millions de dollars, vient s’ajouter à une précédente transaction de 49,3 millions de dollars qui incluait des bateaux SAFE Archangel de 20 mètres, ainsi que divers équipements non classés comme militaires majeurs. Ces nouvelles acquisitions visent à renforcer les capacités de la marine tunisienne, notamment pour les opérations de recherche et de sauvetage, l’application de la loi maritime, et d’autres missions essentielles pour la sécurité nationale et la stabilité régionale.

Le bateau SAFE Archangel 65′, pièce maîtresse de cette vente, est équipé de deux moteurs diesel associés à une propulsion par jet d’eau, permettant d’atteindre des vitesses supérieures à 35 nœuds. Conçu pour le confort de l’équipage, le navire est doté d’une timonerie et d’une cabine sur le pont principal, toutes deux équipées de sièges amortissants les chocs. Il peut accueillir jusqu’à 18 membres d’équipage et comprend des installations intégrées telles qu’une cuisine, des toilettes et des douches. De plus, le bateau est équipé de systèmes d’imagerie thermique avancés et d’une grue hydraulique, augmentant sa polyvalence opérationnelle.

Gnetnews