Renforcement du partenariat entre la Tunisie et la JICA

Le vendredi 15 novembre 2024, le ministre de l’Économie et de la Planification, Samir Abdehafidh, a rencontré Mme Miyazaki Katsura, vice-présidente de l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA), lors de sa visite de travail en Tunisie. L’entretien, auquel a également participé l’ambassadeur du Japon en Tunisie, M. Takeshi Osuga, a permis de discuter de l’évolution de la coopération financière et technique entre les deux pays.

Les discussions ont porté sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de projets financés par la JICA, ainsi que sur les opportunités et perspectives d’approfondir cette coopération dans les années à venir.

Le ministre Samir Abdelhafidh a exprimé sa satisfaction quant à la solidité du partenariat entre la Tunisie et la JICA, qui dure depuis 1975, soulignant qu’il illustre la solidité des relations entre les deux nations. Il a également exprimé son espoir de voir cette coopération se diversifier et se renforcer, en particulier à la lumière du programme réformateur du gouvernement tunisien et des priorités nationales en matière de développement durable.

De son côté, Mme Miyazaki Katsura a salué la qualité de la coopération bilatérale, affirmant que la JICA est pleinement disposée à renforcer et à élargir ses domaines d’intervention pour répondre aux priorités de la Tunisie, notamment dans les secteurs de l’infrastructure, de l’énergie, des changements climatiques et de l’eau.

