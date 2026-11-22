Reportage : Radès s’embrase sous un soleil radieux, le Derby au cœur des veines

Ce dimanche 22 novembre, le ciel au-dessus de Radès est d’un bleu limpide, presque irréel pour une fin novembre. Il est à peine 11 heures et déjà, les routes menant au temple du football tunisien vibrent d’une ferveur électrique. Rouge et blanc partout, chants qui s’élèvent des voitures, klaxons complices : le public clubiste est en marche vers son jardin, le cœur battant et la gorge nouée d’émotion.

Sur le bitume chauffé par un soleil généreux, Youssef affiche un sourire conquérant. « Aujourd’hui, on a les armes pour les faire plier », lance-t-il, les yeux brillants. « Ils ont de vraies lacunes derrière, surtout sur les côtés avec Laifi et Drager. Et nous, on a Kinzumbi à droite pour les faire souffrir ! »

Un peu plus loin, Bassem a juste son écharpe, le regard doux mais teinté d’une pointe de nostalgie au milieu de cette marée rouge et blanche. « L’ambiance est belle, oui, mais ça me manque tellement, l’atmosphère d’antan avec les deux publics qui se répondent dans les tribunes. Un derby, c’est aussi ce frisson partagé. »

Plus prudent, Mehdi rappelle la gravité de l’enjeu avant d’entrer dans l’arène. « Gardons la tête froide : si on perd, on sera relégués à six points. Au pire, il ne faudra pas moins d’un match nul pour rester dans le coup. »

Enfin, Sami éclate de rire en glissant son pronostic : « Je signe tout de suite pour revivre le scénario du dernier match ! Si Zaalouni marque encore, ils ne s’en remettront jamais. Derrière, on est des murs : ni Ribeiro, ni Danho, ni personne ne passera ! »

À quelques heures du coup d’envoi, la passion est brute, viscérale. À Radès, sous ce soleil éclatant, le Derby n’est pas qu’un match : c’est une histoire d’amour et de fierté qui se joue à fleur de peau.