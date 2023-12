Reprise du procès de Benyamin Netanyahu pour corruption

Le procès du Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahu, pour corruption, a repris ce lundi devant le tribunal central israélien de Jérusalem après une pause de deux mois. La Société de radiodiffusion publique israélienne (KAN) a confirmé que les audiences se poursuivraient avec l’audition de témoignages relatifs aux diverses accusations pesant sur Netanyahu.

Bien que Netanyahu soit dispensé de comparaître lors de ces audiences, il pourrait être appelé à témoigner dans quelques mois, selon le site d’information israélien Ynet. Ce dernier a soulevé la question de la simultanéité de la guerre et des audiences judiciaires, soulignant que si le conflit persiste pendant plusieurs mois, des considérations pratiques devront être prises en compte.

Le Premier ministre israélien fait face à des accusations de corruption, de pots-de-vin, de fraude et d’abus de confiance, énoncées dans un acte d’accusation déposé par l’ancien conseiller juridique du gouvernement, Avichai Mandelblit, début 2020.

La première séance d’audition a eu lieu le 24 mai 2020, mais la législation israélienne ne requiert pas la démission du Premier ministre à moins qu’une culpabilité ne soit prononcée par la Cour suprême, un processus pouvant s’étendre sur plusieurs mois.

Le redémarrage du procès intervient peu de temps après la reprise des hostilités entre l’entité sioniste et le Hamas, suite à une trêve temporaire conclue le 1ᵉʳ décembre par médiation du Qatar, de l’Égypte et des États-Unis. Depuis le 7 octobre, les opérations militaires israéliennes contre Gaza ont provoqué un bilan humain dramatique, avec 15 523 Palestiniens tués et 41 316 blessés, en plus de destructions massives d’infrastructures, exacerbant une crise humanitaire déjà grave dans cette région qui abrite environ 2,3 millions de Palestiniens.

